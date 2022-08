IEG: il cda approva la Relazione semestrale, fatturato a 72,7 milioni di euro

15:44

Oltre le attese la relazione finanziaria al 30 giugno 2022 di IEG - Italian Exhibition Group, società quotata su Euronext Milan, con ricavi totali consolidati pari a 72,7 milioni di euro, posizione finanziaria netta a 117,3 milioni di euro.

Per l’a.d. di IEG, Corrado Peraboni “è la conferma che il gruppo fieristico e congressuale viaggia verso i livelli pre-pandemici”. Oltre ad aver approvato la relazione finanziaria, il cda ha cooptato Gian Luca Brasini quale componente del Consiglio d’Amministrazione.



Principali risultati del primo semestre 2022

Il Gruppo registra ricavi pari a 72,7 milioni di euro in aumento di 65,6 milioni di euro rispetto al 1° semestre del 2021, periodo nel quale le restrizioni pandemiche avevano limitato il business, EBITDA positivo per 3,4 milioni di euro in aumento di 17,5 milioni, e l’Ebitda adjusted pari a 5,7 milioni di euro in miglioramento di 19,3 milioni. I risultati sono frutto dello svolgimento di eventi di primaria importanza per il Gruppo quali, Vicenzaoro January in contemporanea con TGold, Sigep e Rimini Wellness con conseguente impatto positivo anche sulla linea dei Servizi Correlati.



Nel primo semestre 2022 si sono svolte tra le due sedi del Palacongressi di Rimini e del Vicenza Convention Centre 51 congressi con ricavi per 5,8 milioni di euro: una ripresa di 5,5 milioni di euro rispetto al medesimo periodo del 2021.



Gian Luca Brasini, lo sport fil rouge del suo percorso

Brasini, classe ’68, laurea in Economia e commercio, per passione e formazione professionale, ha sposato lo sport, componente che rientra tra i pillar del piano strategico di IEG presentato circa un mese fa. Da sportivo il manager ha vestito per 45 volte la maglia azzurra della Nazionale di Pallamano vincendo numerosi titoli tra cui uno Scudetto e una Coppa Italia. Attualmente direttore centrale della Maggioli Spa, global service leader italiano per la fornitura di servizi applicativi e soluzioni editoriali alle P.A. locali, e marketing supervisor della EHF Marketing GmbH, società creata per la gestione dei diritti di marketing della Champion’s League di pallamano che fa capo alla EHF (European Handball Federation) con sede a Vienna.