10:11

Sono oltre 6mila le aziende che potranno beneficiare del Buono fiere. Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato l’elenco dei soggetti assegnatari, con i relativi importi.

L’incentivo è previsto nel quadro degli interventi delineati dal decreto Aiuti Bis e copre il 50% dei costi sostenuti dalle imprese con sede operativa in Italia (fino a un limite massimo di 10mila euro) per presenziare a uno o più eventi fieristici inseriti nel calendario della Conferenza delle regioni e delle province e programmati nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 – data di entrata in vigore del decreto - e il 31 dicembre 2022.



Le spese ammesse

Tra le spese ammissibili, l’affitto degli spazi espositivi e per gli allestimenti degli stessi, le quote corrisposte per i servizi assicurativi, di pulizia, nonché di facchinaggio o di trasporto all’interno dei quartieri fieristici. E ancora le spese sostenute per i servizi di stoccaggio dei prodotti esposti, il noleggio di impianti audio-visivi, attrezzature, per i buffet, i materiali pubblicitari e per l’impiego di hostess e steward.



L’elenco completo dei soggetti assegnatari è disponibile ai seguenti link: parte 1 – parte 2