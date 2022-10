Riparte il programma ‘Mirabilandia, un’aula senza pareti’

21:00

Si chiama ‘Mirabilandia, un’aula senza pareti’ il programma per gli studenti delle scuole di tutta Italia presentato ieri. Il piano prevede lezioni di matematica, fisica, scienze e tecnologie al di fuori delle canoniche aule scolastiche, che trasformeranno Mirabilandia in un grande laboratorio all’aria aperta dove si potranno svolgere attività didattiche, guidati da tutor appositamente formati.

“Dai primi anni 2000 abbiamo iniziato ad organizzarci per mettere a disposizione il nostro spazio e le tante attrazioni al servizio delle scuole. Abbiamo realizzato una lunga serie di programmi didattici in grado di spiegare in modo semplice e coinvolgente i principali concetti delle materie scientifiche - commenta Sabrina Mangia, sales & marketing director di Mirabilandia che aggiunge -: un’intuizione che ha riscosso un grande successo: negli anni abbiamo ospitato oltre 350.000 studenti”.