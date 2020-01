Il Ritz Madrid riapre sotto insegne Madarin Oriental

19:30

Dopo un’intensa operazione di restauro, l’iconico Hotel Ritz di Madrid riaprirà quest’estate diventando Mandarin Oriental Ritz, Madri.

La ristrutturazione dell’hotel, aperto nel 1910 e realizzato sotto la supervisione di César Ritz, si è concentrata sull’ammodernamento delle strutture e dei servizi, mantenendo però lo stile Belle Époque dell'edificio originale.



Gli interventi sono stati curati dall'architetto spagnolo Rafael de La-Hoz e dai designer francesi Gilles & Boissier.



“Siamo felici ed entusiasti di inaugurare questa estate Mandarin Oriental Ritz, Madrid, il nostro secondo hotel in Spagna. Il meticoloso restauro è stato progettato per garantire che questa leggendaria proprietà sia ancora una volta riconosciuta come uno dei più grandi alberghi d'Europa -, ha spiegato James Riley, chief executive di Mandarin Oriental Hotel Group.



Le camere

L’albergo disporrà di 153 camere, di cui 53 suite. La Royal Suite e la Suite Presidenziale si troveranno nelle torrette all'ultimo piano, ognuna con balcone privato e vista sul Museo del Prado e Piazza Lealtad.



Lo chef Quique Dacosta, uno dei più celebri cuochi spagnoli, è stato incaricato di progettare, sviluppare e supervisionare tutte le attività culinarie nei cinque ristoranti e bar dell'hotel.