Caccia al tartufo e voli in elicottero, arrivano le Daily Discoveries di Four Seasons

14:09

Si chiama Take Your Time: Daily Discoveries la programmazione di esperienze lanciata da Four Seasons per il 2020. Ogni struttura mette a disposizione dei clienti momenti spettacolari o rilassanti, culturali o di interazione con la cultura locale suddividendoli in tre tipologie: esperienze da un solo minuto, da un’ora o da una giornata intera.

“Oggi i viaggiatori sono alla ricerca di un significato attraverso esperienze autentiche. Desiderano tornando a casa con una diversa comprensione del mondo che li circonda - afferma Christian Clerc, presidente global operations di Four Seasons Hotels and Resorts -. In qualità di pionieri nel settore dell’alta ospitalità, è nostra volontà e responsabilità rispondere a questa esigenza. I nostri ospiti sono invitati a profonde connessioni con la comunità e la cultura di ogni destinazione in cui operiamo”.



Fra le esperienze, la più lussuosa è sicuramente quella offerta dal Four Seasons Maldives at Landaa Giraavaru: una giornata a Voavah, l’isola privata del gruppo. Ma anche le proposte della strutture italiane sono interessanti.



A Firenze la proposta della durata di 1 minuto è una salita in mongolfiera per ammirare dall’alto la città, quella da 1 ora è una crociera fluviale sull’Arno in una barca tradizionale e quella di una giornata è una caccia al tartufo. A Milano, invece, risveglio con cappuccino in camera, degustazioni di cioccolato e una giornata sul lago di Como con transfer in elicottero e barca privata.