Inn at Death Valley, l'albergo amato da Brando e Gable che resiste al tempo

19:29

Nella Death Valley c’è un’hotel costruito da una società mineraria, amato da star di Hollywood come Marlon Brando, Clarke Gable, George Lucas e che oggi continua ad attirare visitatori incuriositi dal suo fascino antico.

Pubblicità

La storica locanda Inn at Death Valley fu costruita nel 1927 dalla Pacific Coast Borax Company per sfruttare la ferrovia di recente costruzione e che rischiava di rimanere inutilizzata a causa della scoperta di altre aree estrattive. Nel 1933 il presidente Hoover dichiarò la Death Valley monumento nazionale e nonostante la Grande Depressione, la località continuò ad essere frequentata da turisti benestanti che soggiornavano nella struttura decretandone il successo.



La locanda si espanse negli anni e si dotò di una piscina a sfioro, campi da tennis, un campo da golf (il più basso del mondo a 65,2 metri sotto il livello del mare), un’area più informale (il Ranch) e in tempi più recenti anche 22 eleganti “casitas” per famiglie o piccoli gruppi in cerca di privacy e un po 'più di spazio.