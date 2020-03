14:44

Purtroppo, secondo quanto riportato da Skift, si teme che molte proprietà affiliate a Marriott International non riusciranno a riaprire i battenti al termine della crisi.

Il ceo Arne Sorenson ha preso posizione in merito alle misure che la catena alberghiera deve intraprendere per favorire la ripresa post coronavirus.

Video messaggio ai dipendenti

In un video messaggio ai dipendenti di Marriott International, Sorenson ha etichettato quella del coronavirus come la più grave crisi mai vissuta dalla catena alberghiera insieme alla Grande Depressione e alla Seconda Guerra Mondiale. Il business globale della catena è in calo di circa il 75 per cento rispetto al normale, centinaia di hotel hanno chiuso e alcuni potrebbero non riaprire. L'attuale situazione finanziaria, ha affermato, è veramente pesante, con un calo di circa il 25 per cento in media delle entrate degli hotel a livello globale.

“In termini di attività, Covid-19 è come nulla mai visto fino ad ora", ha detto Sorenson, aggiungendo che l'impatto finanziario è peggiore di quello dell'11 settembre e la crisi finanziaria del 2009 combinati insieme.

Le misure

Sorenson ha affermato che tra le aziende di Marriott il numero di dipendenti infetti da coronavirus è basso, sebbene abbia espresso il suo sostegno a "centinaia di colleghi Marriott che sono in questo momento in quarantena".

Fra le misure adottate, il presidente esecutivo di Marriott Bill Marriott Jr. e Sorenson non riceveranno alcun compenso per il resto del 2020 e il team esecutivo di Marriott International subirà tagli del 50 per cento.

Alcuni hotel che rimangono aperti stanno riducendo il personale, chiudendo alcuni piani delle proprietà e chiudendo le strutture per alimenti e bevande.



La ripresa in Cina

Sebbene Marriott abbia registrato un calo del 90 percento delle sue attività in Cina al culmine della pandemia di coronavirus, Sorenson ha affermato che "stiamo assistendo ad alcuni timidi segnali di ripresa della domanda in Cina".