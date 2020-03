Blu Hotels investe sul web, via al restyling dei siti delle strutture

09:00

Rinnovamento dell’aspetto grafico, ma anche riorganizzazione dei contenuti e dei testi, per rendere più veloce e immediata la navigazione online. Questi i punti fondamentali del progetto di restyling avviato da Blu Hotels per i propri siti e per il sito di catena.

“Quest’anno - spiega Manuela Miraudo, Events & Communication Manager del Gruppo - la nostra azienda ha deciso di fare un importante investimento che riguarda la parte web. Stiamo lavorando da mesi alla realizzazione dei nuovi siti e contiamo di poterne ultimare il restyling entro l’estate”.



L’obiettivo principale è aumentare la competitività del player sul mercato web globale, “con una più forte presenza sui diversi motori di ricerca e un ranking sempre migliore”.

In risposta alle esigenze dei clienti, che dai dati Analytics dei singoli siti dimostrano una tendenza sempre più consolidata a navigare sui dispositivi mobile, è stata incrementata la fruibilità e la visibilità dei siti web da cellulare. La nuova versione dei siti è stata realizzata anche in lingua inglese e tedesca, per favorirne la fruibilità sul mercato internazionale. I nuovi portali attualmente online sono: www.parkhotelcasimiro.it, www.villamariadesenzano.it e www.hotelroyalvillage.it.