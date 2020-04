Esperienze di viaggio restando a casa, Accor lancia #ALLathome

09:13

Permettere agli ospiti delle strutture Accor di vivere nuove esperienze anche rimanendo a casa. Questo l’obiettivo di #ALLathome, la nuova campagna social lanciata da ALL - Accor Live Limitless. Il partner lifestyle del Gruppo alberghiero ha messo a punto un’iniziativa globale di intrattenimento sui propri canali digital, attraverso cui le persone potranno godere di nuovi contenuti accattivanti, informativi e ispirazionali inerenti il mondo dello sport, del cibo e dell’intrattenimento.

“Mentre il mondo intero ha dovuto premere il tasto pausa, vogliamo che i nostri ospiti continuino a vivere le loro passioni nel comfort delle loro case, attraverso esperienze digitali uniche e contenuti scelti dai nostri incredibili partner e ambasciatori di tutto il mondo. Siamo fermamente convinti che, anche in questo periodo, possiamo rimanere vicini anche se lontani”, spiega Ian Di Tullio, global senior vice president guest services di Accor.



Ogni settimana, attraverso i canali Instagram e Facebook, ALL metterà a disposizione esclusivi contenuti e dirette live per i suoi soci e ospiti di tutto il mondo. Da impegnative lezioni di work out sotto la guida di trainer esperti, a esclusivi DJ set live, passando per tutorial culinari presentati da chef di fama mondiale: i contenuti digitali hanno l’obiettivo di intrattenere, stimolare la fantasia e contribuire a tenere accesa l’importante scintilla che spinge ognuno di noi verso l’avventura.