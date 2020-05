La ricetta Kempinski per la ripresa: servizio in guanti bianchi

21:00

Si chiama ‘Kempinski White Glove Service’ il nuovo protocollo per di sicurezza degli hotel di lusso del gruppo che stanno riaprendo in tutto il mondo.

Kempinski, infatti, vuole coniugare la necessità di sanificazione e igiene imposta dalle diverse autorità per prevenire la diffusione del Covid 19 con l’esperienza di lusso che si vive nelle sue strutture, famose, appunto, per il servizio in ‘guanti bianchi’.



"Per noi è fondamentale continuare a fornire servizi di altissimo livello, fedeli alla nostra tradizione - spiega Benedikt Jaschke, chief quality officer e membro del consiglio di amministrazione di Kempinski -. Ma dobbiamo anche dare agli ospiti piena fiducia nella pulizia e disinfezione dei nostri locali e reimmaginare tutti gli aspetti della nostra attività quotidiana alla luce delle nuove necessità di questo periodo di emergenza sanitaria”.



Da qui è nata una meticolosa guida per gli hotel di lusso che comprende tutta una serie di prescrizioni da mettere in atto, dall'arrivo degli ospiti all'allestimento delle aree comuni, dalla ristorazione alle pulizie, dalle aree spa agli spazi per riunioni e naturalmente alle camere.



"L'elenco delle misure da adottare è lungo e molto complesso - aggiunge Benedikt Jaschke -. Ma standard igienici appropriati e rigorosi a un livello molto elevato sono fondamentali per rassicurare i nostri ospiti che un soggiorno in qualsiasi hotel Kempinski in tutto il mondo durante o dopo il blocco del coronavirus offre un ambiente di totale sicurezza sotto tutti gli aspetti senza sacrificare i nostri elevati standard di servizio”.