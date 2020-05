CDSHotels: un vademecum per i direttori di hotel

21:00

CDSHotels reagisce alla crisi con un vademecum per tutti i direttori degli hotel e villaggi della catena, da consultare per prepararsi alla riapertura. “Le misure contenute nella guida sintetica disponibile sul sito cdshotels.it - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia (nella foto) - sono una rielaborazione interna delle raccomandazioni Oms per il settore turistico contenute nel documento 'Considerazioni operative per la gestione dell’emergenza covid-19 nel settore ricettivo: orientamento provvisorio' e saranno naturalmente aggiornate qualora dovessero mutare le condizioni o le indicazioni e le direttive generali in materia di prevenzione sanitaria”.

Priorità alla sicurezza

Il principio base che regola le linee guida adottate da CDSHotels è uno solo: l’idea fondamentale che garantire la totale sicurezza, sia all’ospite durante il suo soggiorno sia a tutti i dipendenti degli hotel e villaggi impegnati nel loro lavoro, sia la regola principale dell’ospitalità.



“La direzione di ogni singola struttura - spiega Miraglia - adotterà un piano di azione adattato alle singole e particolari situazioni, con l'obiettivo di prevenire del tutto i casi di contagio. Parte integrante sarà un registro delle azioni e delle misure importanti eseguite, che dovranno essere riportate in modo dettagliato”.



Il 'galateo respiratorio'

Al loro arrivo gli ospiti troveranno opuscoli e materiale informativo sulle azioni intraprese, sulle pratiche igieniche e sul cosiddetto ‘galateo respiratorio’, oltre a gel igienizzante per le mani disponibile in tutte le zone comuni. “Inoltre - continua Miraglia - i ristoranti saranno organizzati in maniera tale da garantire il necessario distanziamento tra i tavoli e, se lo spazio nelle sale da pranzo non dovesse essere sufficiente, i pasti saranno organizzati in due turni”.



Distanziamento sociale anche nelle aree comuni, dall’anfiteatro alle zone per i bambini, dalle piscine alla spiaggia, dalle navette ai bar. “Anche le attività di animazione saranno totalmente ripensate e organizzate con nuovi spettacoli, in modo tale da garantire la totale sicurezza”.



Le iniziative commerciali

Sul fronte del pricing la catena alberghiera ha prolungato fino al 31 maggio lo Speciale Prenota Prima, con la possibilità di cancellare la prenotazione fino a 21 giorni prima dell’arrivo; per i soggiorni non usufruiti utilizzabile CDSHotels ha emesso voucher utilizzabili per 18 mesi.