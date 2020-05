Federalberghi Sardegna: “Mancano certezze”

13:37

“Senza certezze sulle regole di ingresso difficilmente potremo aprire”. Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, interviene così sulla proposta del patentino sanitario avanzata dal presidente della Regione, Christian Solinas, come racconta Hotelmag.

“In linea di massima non siamo contrari ai test, ma devono spiegarci quali e soprattutto se sono fattibili – ribadisce -. Non si può arrivare a ridosso del 3 giugno, data che segnerà la riapertura dei confini tra regioni, e non sapere ancora se i turisti dovranno sottoporsi a un test prima di arrivare sull’Isola”.



Troppi, poi, i nodi tecnici ancora da sciogliere: “Abbiamo tuttora liste di attesa lunghissime per fare i tamponi, che cosa succederebbe con test ancora da individuare? Farli all’arrivo – osserva Manca – significherebbe creare file chilometriche in aeroporto”.



Una situazione di “delirio comunicativo” che va di pari passo con l’impossibilità, per gli albergatori, di dare risposte certe al mercato. “Abbiamo migliaia di prenotazioni in stand by perché non sappiamo cosa rispondere ai clienti che ci chiedono chiarimenti – spiega il presidente di Federalberghi Sardegna -. Se la Regione, così come il Governo, hanno idee precise sulle regole da seguire, ce le facciano sapere immediatamente, perché non dare certezze di questo genere al nostro settore equivale a condannare la Sardegna ad avere zero turisti”.