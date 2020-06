Riapre il 18 giugno il Mandarin Oriental Lago di Como

08:00

È arrivato il momento della ripartenza per il Mandarin Oriental, Lago di Como. Il Gruppo ha annunciato la riapertura della struttura il prossimo 18 giugno, con adeguate ed efficaci misure sanitarie e di sicurezza in tutte le aree del resort.

Per la ripartenza, l’hotel propone due nuove formule di soggiorno: ‘Restart and Relax’ che, per un soggiorno minimo di quattro notti, includeuna quarta notte gratuita, prima colazione fronte lago, un pranzo o una cena da tre portate al giorno per due persone, parcheggio e minibar gratuiti.



E ‘Staycation by M.O.’, che prevede l’upgrade della camera a una categoria superiore, check-in anticipato e check-out posticipato, prima colazione per due, un pranzo o una cena da tre portate per due persone, parcheggio e minibar gratuiti, e un trattamento spa.