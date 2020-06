Omnia Hotels, lunedì l'apertura del terzo hotel romano

12:51

Arriva la terza apertura a Roma per Omnia Hotels. Dopo il Donna Laura Palace sul Lungotevere e lo Shangri-La Roma all’Eur è ora la volta del Santa Costanza, che riaprirà i battenti lunedì prossimo, 8 giugno.

“Abbiamo voluto mantenere lo Shangri-La Eur aperto per tutto il periodo – commenta il ceo Francesco Lazzerini - per dare ospitalità a chi ha combattuto il virus quotidianamente sul campo, dai medici alle forze dell’ordine. L’apertura del Donna Laura Palace nelle scorse settimane ha, poi riscontrato, il favore non solo di chi viaggia per lavoro ma anche di qualche famiglia che è tornata da noi”.