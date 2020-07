Rosewood fa il tris in Italia, sbarco in Sardegna nel 2022

08:45

Rosewood Hotels & Resorts® ha scelto la Sardegna per completare il suo tris di nuove aperture italiane. Aprirà infatti in Costa Smeralda nel 2022 il Rosewood Porto Cervo, che andrà ad aggiungersi alle proprietà in Toscana e a Venezia portando nella destinazione up level un ‘island resort’ dall’ospitalità di ultra-lusso.

A soli 1,5 km a sud della città di Porto Cervo, disporrà di 65 camere, di cui 26 suite, tutte caratterizzate da una vista a 180 gradi sul Mediterraneo e da servizi superpersonalizzati.

Quattro le aree ristorazione: il bistrot e il lounge bar, un bar a bordo piscina e il beach club. A disposizione degli ospiti anche una spa e un molo privato del resort per raggiungere Porto Cervo in barca.