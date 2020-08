Trentino Dashboard: il nuovo strumento per gestire la propria struttura

13:28

Trentino Dashboard è un nuovo strumento sempre aggiornato che raccoglie alcuni dei principali indicatori relativi alla propria struttura e alla propria presenza online e che permette, attraverso una visione sintetica, di verificare la checklist degli strumenti che si stanno utilizzando.

Pubblicità

Come riporta Hotelmag, l’accesso è gratuito, inserendo le credenziali utilizzate per Trentino Guest Card: entrando nella propria Dashboard è possibile ottenere informazioni su disponibilità online, stato di collegamento con il sistema Trentino H-Benchmark, corretto funzionamento del proprio sito internet, utilizzo degli strumenti per la vendita online (gestionale e channel manager per la gestione delle prenotazioni, booking online sul sito della struttura, widget di TrustYou per le recensioni ecc.).



I dati presenti nella Trentino Dashboard sono costantemente aggiornati. Inoltre, il sistema si arricchisce di nuovi contenuti per fornire informazioni utili ad agevolare e migliorare il lavoro degli operatori, permettendo quindi di risparmiare tempo per dedicarlo agli ospiti.



In progress si potranno ricevere anche ‘alert’ su contenuti nuovi o su situazioni critiche che dovessero improvvisamente emergere.