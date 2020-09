Il mercato alberghiero non si ferma: oltre 300 aperture a settembre

08:00

Il mondo alberghiero non si ferma e, nonostante il calo della domanda, i progetti in campo vanno avanti. Secondo i dati riportati da TopHotelProjects sono infatti oltre 300 in tutto il mondo le nuove aperture in programma nel solo mese di settembre.

Pubblicità

L’analisi evidenzia che un terzo del totale (113 hotel nel dettaglio) appartiene al segmento lusso e la stessa percentuale riguarda il Nord America, dove il settore continua a macinare nuova offerta per i clienti. Per quanto riguarda l’Asia-Pacifico le new entry sono 85, mentre nel Vecchio Continente le nuove aperture saranno 75.



Le aperture in programma porteranno in dote al mercato oltre 71mila camere d’albergo.