Marriott riapre tutti gli hotel italiani, le idee per l'autunno

09:16

Si completa il cronoprogramma di riaperture di Marriott International, che ha deciso di far tornare operativi anche gli ultimi hotel ancora chiusi: il The Westin Excelsior Rome e il The Westin Palace e lo Sheraton Diana Majestic di Milano.

A piedi con il personal trainer

Per quanto riguarda la Capitale, The Westin Excelsior affronta la stagione autunnale con una serie di programmi ideati per gli amanti dello sport. A cominciare da gli itinerari a piedi ideati in collaborazione con Sight Seeing Jogging, che prevedono percorsi accompagnati da personal trainer che sono anche esperti d’arte.



Gli amanti del tennis possono invece avere l’opportunità di sfidare una famosa tennista, con una lezione privata di un'ora con Mara Santangelo, la prima donna italiana a vincere un Grande Slam in doppio. Grazie poi alla collaborazione con Imago Artis gli ospiti dell'hotel potranno cimentarsi in esperienze outdoor come l’Archeotrekking, una camminata alla scoperta dei gioielli archeologici e architettonici del quartiere Ludovisi che ospita l'hotel. Disponibile anche il ‘The 7 hills, E-biking’, un giro in e-bike tra i 7 colli di Roma.



Le riaperture estive

Il gruppo alberghiero termina così il suo programma di riaperture quelle estive degli hotel di Roma (The St Regis Rome non ha mai chiuso e Le Méridien Visconti Palace ha riaperto il 18 maggio) e Milano, dove lo Sheraton Milan San Siro ha riaperto il 5 giugno. A Venezia, invece, The St. Regis Venice è tornato operativo il 19 giugno, mentre l’Hotel Danieli e The Gritti Palace, entrambi appartenenti al brand The Luxury Collection, hanno ricominciato a ricevere ospiti a partire dal 1 luglio.



A Firenze The Westin Excelsior Florence ha riaperto il 9 luglio, mentre il Cristallo di Cortina il 3 luglio.