Vacanze sostenibili, nasce Ospitalità Natura: il network di hotel eco e bio

11:43

Nasce il primo network di strutture eco e bio. Si chiama ‘Ospitalità Natura’ e si propone di garantire una vacanza ecologica a 360°, dal pernottamento alla ristorazione e alle attività per il tempo libero.

Chi aderisce a Ospitalità Natura utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili, materie prime alimentari biologiche, adotta una politica quasi interamente plastic free e ricorre a pratiche di riciclo e raccolta differenziata per ridurre gli sprechi.



“’Eco’ e ‘bio’ sono le parole chiave di Ospitalità Natura, assieme a ‘tuo’. ‘Tuo’, perché Ospitalità Natura nasce da una convinzione: quella che siamo chiamati tutti a dare il nostro contributo per salvare l’ambiente e vivere in modo più sano - spiega Casto Iannotta, amministratore delegato del network e albergatore -. Nel mondo del turismo si parla da tempo di svolta ecologica e di viaggi responsabili ma nulla è stato fatto per facilitare questo cambiamento. Chi ha deciso di impegnarsi su tematiche di sostenibilità è rimasto nascosto e i viaggiatori attenti a questo tema privi di risposte adeguate. Ospitalità Natura vuole avere questo ruolo: sensibilizzare i turisti a fare scelte consapevoli e responsabili e aiutare le strutture a compiere un percorso di evoluzione che le porti ad un nuovo livello: quello eco e bio”.



A collaborare con il network anche la catena di negozi bio NaturaSì. “Abbiamo unito le nostre forze a quelle di Ospitalità Natura, per dare vita al primo network che mette in contatto le strutture ricettive che vogliono affermarsi e distinguersi per il loro impegno a favore dell’ambiente e quei turisti che cercano di fare scelte responsabili anche quando organizzano un viaggio”, conclude Fausto Jori, amministratore delegato di NaturaSì.