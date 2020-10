Manzi, Best Western: “Dobbiamo dare un segnale di speranza”

09:48

Scegliere “di essere presenti a TTG Travel Experience con prodotti per il trade per noi è una testimonianza. Siamo stati investiti di un ruolo di leadership nel settore, non potevamo non esserci, dovevamo dare un segnale di speranza, forza e coesione a tutto il comparto”. Giovanna Manzi (nella foto), ceo di BWH Hotel Group Italia, motiva con queste parole la decisione di non rinunciare alla fiera in un momento in cui la frammentazione dell’ospitalità alberghiera italiana emerge in tutta la sua drammaticità.

