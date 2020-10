08:02

È un anno particolarmente difficile per le attività turistiche delle città d’arte. Ma, nonostante la ripartenza dei contagi e le nuove strette del Governo, c’è chi ha scelto di non arrendersi e di reinventarsi, cercando, in qualche modo, di risollevare le sorti di un 2020 da dimenticare. È il caso, ad esempio, di alcune strutture di lusso di Roma, che in assenza della clientela straniera, hanno deciso di lanciare le ‘vacanze romane per romani’.

Pubblicità

Si tratta di vere e proprie staycation, che combinano cene gourmet e pernottamenti in camere di lusso. Un espediente per rimediare alla parziale chiusura dei ristoranti imposta dal Dpcm e per dare un po’ di respiro agli hotel.



Il ristorante stellato di Heinz Beck ‘La Pergola’, si legge su Ansa.it, propone così una cene a prezzo speciale con pernottamento nelle suite del Rome Cavalieri Waldorfe Astoria.



Mirabelle, ristorante dell’Hotel Splendid Royal, lancia la ‘Staycation Covid-Safe’, garantendo 7 giorni su 7 cena con menù degustazione e notte in albergo.



L’Hotel Valadier propone, invece, ‘momenti di evasione’ dalla quotidianità, offrendo degustazioni e cocktail sulla terrazza panoramica dell’Hi-Res.