Marriott International vara Gift of Travel per Natale

17:24

In vista del Natale Marriott International, attraverso l'iniziativa Gift of Travel, riaccende la voglia di viaggiare.

Fino al 30 novembre propone sconti speciali (40%in meno sulle tariffe standard per i soci Marriott Bonvoy, 35% per i non soci) applicabili fino al 10 gennaio 2021 negli hotel aderenti siti in Europa, Medioriente e Africa.



Le prenotazioni possono essere effettuate sotto il segno della flessibilità: grazie alla cancellazione flessibile (oltre alla miglior tariffa garantita e ai servizi contactless all'arrivo) permette infatti di modificare o cancellare (in base alla disponibilità), gratuitamente, il soggiorno fino a 24 ore prima della data di arrivo. L. F.