Le grandi catene alberghiere puntano ai fondi europei Next Generation

09:47

Meliá, Riu, Barceló e Nh starebbero preparando piani per ottenere i fondi europei 'Next Generation', che potranno contare su 72 miliardi di euro in aiuti diretti, di cui il governo spagnolo prevede di stanziare 3 miliardi 400 milioni per modernizzare e rafforzare le aree turistiche.

Meliá, Riu, Barceló e Nh, compe segnalato da Preferente che riporta un articolo di Expansión, sono già in trattativa con le diverse amministrazioni per la messa a punto di progetti che possano accelerare la digitalizzazione e la sostenibilità, oltre a rinnovare destinazioni ormai mature.



In quest’ambito, la catena Melià ha aperto la strada con l’esperienza di Magaluf , che dovrebbe essere replicata in altre aree come Playa de Palma a Maiorca, Torremolinos o altre destinazioni nelle isole Canarie.

Catene come Nh si dichiarano pronte a presentare la richiesta alle amministrazioni non appena sarà possibile; questo non solo in Spagna ma anche nel resto d'Europa dove hanno una forte presenza.

Chi è interessato ai fondi Next Generation deve presentare i propri piani entro il 21 gennaio, per la realizzazione di progetti con un budget di oltre 40 milioni di euro.



Il Piano di ripresa dell'Unione europea prevede cinque aree strategiche di intervento: trasformazione del modello turistico in direzione della sostenibilità, con uno stanziamento previsto di oltre un miliardo 900 milioni; sviluppo del prodotto e modernizzazione dell'ecosistema turistico; impegno per la digitalizzazione nel turismo; strategie di resilienza per i territori non peninsulari; azioni speciali nel settore della competitività.