Viaggi di lusso, sicurezza e servizi il tema caldo

11:33

I viaggi lusso rispondono meglio all'impatto della pandemia. Ne convengono gli esperti in materia di luxury travel, nel corso di ITB Berlin Now.

Tra le persone che viaggiano è cresciuto enormemente il desiderio di supporto e servizi: è un po' questo il concetto, in sintesi. "L'ansia è un punto di svolta - afferma il terapista Jeffrey McCutchan -. Dopo l'esperienza sconvolgente del coronavirus i clienti vogliono trovare luoghi in cui si sentano bene e siano curati. La sicurezza sanitaria è diventata più importante. Tutto questo indica che le destinazioni luxury possono avere un futuro più certo".



Per Fabian Eberle, manager del 5 stelle Chalet Zermatt Peak, in Svizzera, "nel 2020 la nostra impresa non ha avuto problemi di sicurezza sanitaria, tuttavia era diventato più difficile prendersi cura dei clienti premium".



La maggior parte di questi ha utilizzato jet privati o elicotteri per arrivare in hotel: "Questo tipo di viaggio diventa una 'bolla' confortevole e sicura - sostiene Jenny Southan, fondatrice dell'istituto di ricerca britannico Globetrender -, un buon modo per proteggersi dal virus -. Fattibile per i super-ricchi, ma non per le grandi masse. In termini di tendenze future, ad esempio nell'architettura alberghiera, saranno vincenti le strutture più piccole". S. P.