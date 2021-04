CDSHotel: dal 30 aprile riaprono tutte le strutture del gruppo

14:45

Incomincia il 30 aprile il cronoprogramma di riaperture CDSHotels, che nei mesi scorsi ha approfittato delle chiusure forzate per apportare migliorie ai suoi sette villaggi e quattro Hotel Collection in Puglia e Sicilia.

Il primo a tornare operativo sarà il Grand Hotel Riviera nella baia di Gallipoli, nel borgo di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. La struttura riaprirà il 30 aprile, mentre il 7 maggio sarà la volta del Pietrablu di Polignano a Mare, un villaggio all inclusive particolarmente adatto alle famiglie con bambini.



Il 22 maggio tornerà a ricevere i suoi ospiti a Vernole il Relais Masseria Le Cesine, un quattro stelle nuovissimo, a due passi dall’oasi naturale Wwf. Il 28 maggio sarà invece la volta dell’Hotel Basiliani e del Corte di Nettuno, a Otranto, del CDSHotels Terrasini in Sicilia, in provincia di Palermo, e del Riva Marina Resort adiacente alla Riserva di Torre Guaceto, Bandiera Blu.



Le altre riaperture

Il giorno dopo riaprirà il Costa del Salento Village e il 31 maggio l’Alba Azzurra di Torre dell’Orso, unico tre stelle della catena alberghiera, pet friendly e con ampi spazi verdi epr i giochi e il divertimento delle famiglie con bambini.



Il cinque stelle Marenea Suite Hotel sarà di nuovo operativo il 19 giugno, seguito il 25 del mese da Porto Giardino, affacciato sulla costa di Monopoli e immerso in venti ettari di pini e ulivi. Quest’ultimo villaggio si prepara, dopo unìattenta ristrutturazione, alla sua prima stagione firmata CDSHotels, con trattamento di all inclusive.