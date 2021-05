Nh Hotel Group: Summer Promo per spingere le prenotazioni estive

14:01

Il Gruppo Nh investe sull’estate e lancia la nuova Summer Promo valida per tutti gli hotel dei brand Nh Hotels, Nh Collection, nhow, Tivoli e Avani. Prenotando in vista della prossima stagione, gli ospiti avranno nuovi vantaggi tra i quali la colazione inclusa nella prenotazione e il servizio di late check-out in Italia e in diverse destinazioni in Europa e America Latina.

La Summer Promo, inoltre, offre a tutte le famiglie con bambini, il soggiorno gratuito per i minori sotto gli 11 anni e la cancellazione gratis fino a 7 giorni prima dell'arrivo negli hotel in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Andorra e America. Per il resto dei paesi europei, le cancellazioni possono essere effettuate fino a 48 ore prima dell'arrivo.



La Summer Promo è valida per prenotazioni effettuate fino al 5 settembre, per soggiorni dal 14 giugno al 5 settembre.

Infine, i titolari del programma Nh Rewards avranno uno sconto aggiuntivo del 5% sulle loro prenotazioni e fino al 10% negli hotel che aderiscono alle promozioni Smart Choice e Secret Selection.