08:02

L’ospitalità italiana rialza la testa. Dopo 15 mesi di stallo l’aria che si respira tra gli albergatori italiani è molto cambiata e si guarda alla stagione estiva con ritrovato entusiasmo.

Lo raccontano i presidenti di Federalberghi delle regioni italiane e delle città sull’ultimo numero di TTG Magazine: il mercato italiano sembra essersi sbloccato, grazie alle nuove aperture.



Se gli italiani hanno finalmente preso coraggio, lo stesso non si può dire degli stranieri. Nonostante l’abolizione della quarantena per alcuni mercati, i viaggiatori europei non hanno ancora scelto la Penisola come meta d’elezione per le proprie vacanze.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG MAGAZINE DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK