Nh riapre l'hotel icona di Napoli con un nuovo nome: da Ambassador a Panorama

17:24

Riapre le porte dopo un importante restyling uno degli hotel icona del capoluogo campano, l’Nh Napoli Ambassador che è stato anche ribattezzato con il nome Nh Napoli Panorama per esaltare il suo ‘ruolo’ di hotel più alto d’Italia. Il complesso infatti si trova all’interno di uno dei primi grattacieli della città partenopea e si eleva su 30 piani.

“Le 222 camere ristrutturate si sviluppano su 15 piani, a partire dal sedicesimo – si legge in una nota -, e offrono scorci mozzafiato sulla città di Napoli e sul mare. Tutte le stanze, dalle Standard alle Superior, dalle Premium fino alle nove meravigliose Suite con vista panoramica, sono arredate in stile moderno, con tonalità calde e pavimenti in parquet”.



I lavori di ristrutturazione hanno coinvolto anche ristorante e lobby bar e le 8 sale meeting capaci di ospitare fino a 200 persone.