08:35

Il nuovo decreto sull’utilizzo del Green pass come strumento per accedere a ristoranti, eventi, palestre e piscine sta creando grande confusione nel mondo del turismo, in particolare negli alberghi.

La formulazione della norma, infatti, non è chiara e induce a ipotizzare che anche i vacanzieri ospiti degli hotel, per accedere ai ristoranti e bar interni alle strutture, debbano esibire il green pass a partire dal prossimo 6 agosto. Con tutte le complicazioni che questo comporta, soprattutto se annunciato alla fine di luglio.



A lanciare l'allarme il presidente di Federalbeghi, Bernabò Bocca: “A fronte delle impreviste restrizioni che prevederebbero il controllo della certificazione verde nei ristoranti interni all’hotel anche per gli alloggiati - spiega - si teme che vi possano essere cancellazioni. Ricordiamo che gli albergatori hanno già posto in essere con la clientela contratti di mezze pensioni che nessuno vorrebbe assolutamente disattendere”.



Da quando la norma è diventata ufficiale, infatti, gli alberghi sono presi d’assalto dalle telefonate, alle quali gli albergatori non sanno dare una risposta. Molte sono, infatti, le casistiche: da chi non è affatto vaccinato, a chi, invece, vaccinato, viaggia con figli sopra i 12 anni che non hanno ancora ricevuto neppure la prima dose e che, quindi, non sa come comportarsi.



Per questo Federalberghi, fin da venerdì scorso, ha chiesto un chiarimento ufficiale, così come Confindustria Alberghi.



“L'entrata in vigore coincide proprio con le settimane centrali delle vacanze estive e le nostre aziende stanno ricevendo moltissime richieste di chiarimenti da parte delle persone che si metteranno in viaggio in quei giorni – dice la presidente di Confindustria Alberghi Maria Carmela Colaiacovo -. Ancora una volta la programmazione e chiarezza si dimostrano elementi fondamentali per il turismo, per i cittadini e per gli operatori. Chiediamo quindi con estrema sollecitudine tutte le informazioni indispensabili per continuare a garantire soggiorni in assoluta sicurezza e serenità per i nostri ospiti. Per questo sollecitiamo il Governo per avere al più presto indicazioni chiare sulle diverse modalità applicative in modo da poter garantire ai cittadini italiani di poter fruire in piena serenità delle vacanze”.