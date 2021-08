Cortina, estate ‘pet friendly’ negli hotel

12:33

Cortina d’Ampezzo lancia, per l’estate 2021, un nuovo progetto pet friendly realizzato in collaborazione con l’Associazione Albergatori Cortina, che punta a un’accoglienza trasversale.

Nascono i Cortina Pet Lovers Hotel, identificati con piccole icone di zampe, a seconda del tipo di servizio offerto, pronti per ospitare animali domestici nella stagione in corso.



È, inoltre, disponibile la seconda edizione della guida gratuita “A Cortina con Fido”, realizzata da Cortina4Pets con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo. Contiene informazioni utili per i turisti che vanno in vacanza in compagnia dei loro amici... (continua su HotelMag)