SIA Hospitality Design, un nuovo layout per un settore che innova

Un layout rinnovato per un settore che innova. Italian Exhibition Group ha allestito un’offerta di alto profilo per l’edizione 2021 di SIA Hospitality Design, alla Fiera di Rimini. La manifestazione dedicata esclusivamente all’ospitalità e ai nuovi concept dell’accoglienza riapre i battenti nella sua piena formula di spazio espositivo di ambienti e arredi delle aziende del design per l’ospitalità alberghiera.

Il Salone si sviluppa sui padiglioni D1-D2-D3-D4 dell’ala Est del quartiere riminese, con un layout che razionalizza gli spazi espositivi a vantaggio della fruibilità dei visitatori, che potranno ‘leggerlo’ per macro-cluster merceologici. Nei padiglioni di SIA sono presenti quattro mostre dedicate... (continua su HotelMag)