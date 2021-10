10:58

"Nel nostro resort alle Maldive abbiamo ben 70 nazionalità diverse di clientela e per fine anno attendiamo gli italiani”. Aldo Scarapicchia, Partner & Managing Director di The Emerald Collection, è ottimista sull’andamento dell’ultima parte dell’anno, forte dei risultati di un’estate al di là delle aspettative, “con un mese come luglio, di medio-bassa stagione, che ha registrato un tasso di occupazione del 74% e un adr di 850 dollari. Rispetto al budget previsto lo scorso anno per la stagione estiva 2021 l’aumento è stato del 50%”.

Prenotazioni per la fine anno

Ora la riapertura dei corridoi si prevede riporterà nell’arcipelago i grandi assenti: gli italiani. “Stanno ricominciando a prenotare da Natale e Capodanno in poi e il nostro resort risulta già pieno al 90%”. Primo mercato restano, per ora, i russi, seguiti dagli indiani e poi da inglesi e tedeschi: “Anche gli ospiti americani non sono mai mancati e ora rappresentano il 5% della clientela”.

The Emerald Collection ha appena annunciato l’acquisizione di una seconda struttura 5 stelle lusso alle Maldive, nell’Atollo di Raa: Emerald Faarufushi Resort & Spa.



Inaugurato nell’estate 2019, il resort tornerà ad accogliere i viaggiatori internazionali sotto l’egida di The Emerald Collection con apertura il 1° maggio 2022, dopo un restyling da 6 milioni di euro il cui obiettivo è stato di innalzare ulteriormente gli standard qualitativi al livello della prima proprietà del Gruppo nella destinazione, l’Emerald Maldives Resort & Spa. “La nuova struttura - sottolinea Scarapicchia - è già in fase di affiliazione nel circuito The Leading Hotels of the World”.

Stefania Galvan