Gruppo Una lancia sul mercato le Black Weeks

13:46

Gruppo Una anticipa il Black Friday e lancia una promozione della durata di due settimane per soggiorni negli hotel e resort Una Esperienze, Unahotels e Unaway, sino all’estate 2022.

Pubblicità

La catena alberghiera italiana, si legge su Hotelmag, propone le Black Weeks, che prevedono sconti del 30% sulla tariffa Superflex, validi sulle prenotazioni effettuate tra il 15 novembre e il 1° dicembre. La lista di strutture del Gruppo che aderiscono all’iniziativa risponde a vari target e formule: dai weekend nelle città d’arte ai viaggi d’affari, o alle vacanze al mare.



Tra le proposte in cui è possibile soggiornare sino al 31 agosto del prossimo anno con la promozione Black Weeks, ci sono gli urban hotel, come il Milano Verticale e il Principi di Piemonte di Torino, oppure le new entry del portfolio Gruppo Una a Roma, o i leisure resort come gli Unahotels Capotaormina e Naxos Beach, in Sicilia.