Assohotel: “Il Governo intervenga contro il rincaro dei costi energetici”

16:24

“Il Governo intervenga contro il rincaro dei costi energetici che frenano la ripresa”. Questo l’appello che lancia Assohotel per sostenere le strutture ricettive italiane.

“In una fase molto delicata per il mondo della ricettività turistica, l’aggravio dei costi energetici pesa in maniera considerevole sulle nostre imprese e non solo sulle famiglie - scrive in una nota il vice presidente vicario Nicola Scolamacchia -: per questo, come ha annunciato lo stesso Governo di voler scendere nuovamente in campo contro il ‘caro bollette’, bisogna agire al più presto contro gli aumenti”.



Gli alberghi, prosegue, “sono strutture considerate energivore, con consumi e costi elevati che incidono significativamente sul bilancio e che già in passato hanno beneficiato di interventi per frenare i rialzi. Per questo chiediamo al Governo di prendere provvedimenti a favore di questa tipologia di imprese, per calmierare i rincari di energia elettrica e gas, soprattutto in questa nuova fase di incertezza legata all’andamento della situazione sanitaria. Diversamente, con costi insostenibili per un settore che ha subito gli effetti economici più pesanti dovuti alla pandemia, la ripresa rischia di allontanarsi”.



L’associazione ribadisce “la necessità di risposte per quanto riguarda l’abolizione della seconda rata Imu per gli alberghi, insieme al prolungamento del credito d’imposta per le locazioni”.