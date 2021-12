Hard Rock: maxi investimento per acquisire il Mirage di Las Vegas

21:00

Hard Rock International sta acquistando l’hotel-casinò Mirage a Las Vegas da Mgm Resorts International, pianificando un investimento complessivo di oltre un miliardo di dollari.

Hard Rock, come riportato da Travel Weekly, ha in programma di dare un nuovo nome alla struttura alberghiera e di costruire una nuova torre a forma di chitarra.



Il co-fondatore di C3 Gaming Andrew Klebanow ha affermato che il Mirage sarebbe un'acquisizione "quasi ideale" per l'Hard Rock, e che potrebbe "essere facilmente trasformato nell'Hard Rock Casino Las Vegas".

Bill Hornbuckle, ceo di Mgm Resorts, ha aggiunto: "Questa operazione è una pietra miliare per Mgm Resorts e per Las Vegas. Come parte del team che ha aperto il Mirage nel 1989, so in prima persona quanto sia speciale e quale grande opportunità rappresenti per la squadra dell'Hard Rock".

Pubblicità

Paul Salem, presidente del consiglio di amministrazione di Mgm Resorts International, ha spiegato che la vendita è un nuovo passo nel piano di trasformazione dell'azienda. "La monetizzazione dell'intero nostro portafoglio immobiliare, insieme all'aggiunta di CityCenter e al nostro accordo per l'acquisizione del Cosmopolitan di Las Vegas, posizionerà la società con un bilancio solido in modo da perseguire i futuri obiettivi strategici".



"Siamo onorati di accogliere nella famiglia Hard Rock i 3.500 membri del team Mirage - ha affermato Jim Allen, presidente di Hard Rock International -. Una volta completato, l'Hard Rock Las Vegas sarà un resort completamente integrato che accoglierà meeting, gruppi, turisti e ospiti dei casinò di tutto il mondo nella sua posizione centrale sulla Strip".

L’accordo Hard Rock-Mgm Resorts dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2022.