08:03

"Gli occhi dei gruppi alberghieri internazionali tornano a posarsi con insistenza sull'Italia. Una certezza data dai numeri, quelli del Dipartimento di Ricerca di World Capital che, per i primi sei mesi di quest'anno, indicano 22 strutture ricettive transate, di cui 10 hotel nelle città d'arte e 9 resort, per un valore totale di 530 milioni di euro, e poi ancora 54 nuove aperture per 5.100 camere e 26 resort per 2400 camere.

Cifre inconfutabili di un settore, l'immobiliare alberghiero italiano, che mostra concreti segnali di ripresa.

Una progressione di investimenti che trova conferma anche nell'ultima parte di quest'anno, caratterizzata da una mole impressionante di nuove aperture. Se, però, i gruppi italiani investono molto nello sviluppo dell'hospitality balneare dei resort, le catene alberghiere e i fondi internazionali preferiscono puntare sui cavalli vincenti: le città d'arte". (prosegue sulla Digital edition di TTG)