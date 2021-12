Garibaldi Hotels: dopo la ristrutturazione riapre il Monzoni di Pozza di Fassa

14:22

L’hotel Monzoni di Pozza di Fassa riapre completamente ristrutturato per la stagione invernale e Garibaldi Hotels annuncia le novità introdotte nella struttura di proprietà sulle Dolomiti.

Dopo la conclusione del restyling cominciato nel 2019 e che ha coinvolto l’intera struttura sia dal punto di vista impiantistico che di design, l’hotel si presenta con un look nuovo, con tonalità che richiamano il cambiamento delle stagioni in montagna, materiali naturali e arredi moderni sia per le camere che per le zone comuni.

Il nuovo corso dell’hotel Monzoni prevede l’introduzione del servizio di mini club rinforzato rispetto al passato con molte attività di gioco e intrattenimento a misura di bambino. Inoltre sono previsti menù dedicati per i piccoli ospiti.



“Vogliamo offrire a tutti i nostri ospiti delle vacanze di relax e divertimento, l’introduzione di nuovi servizi per le famiglie va in questa direzione, ma siamo andati oltre aderendo al brand Dolomiti Walking Hotel per offrire esperienze e attività a tutti coloro che amano la montagna e vogliono vivere e conoscere la natura che ci circonda attraverso escursioni, passeggiate, trekking” ha commentato Fabrizio Prete, direttore generale di Garibaldi Hotels.



Con l’adesione al brand Dolomiti Walking Hotel, l’hotel Monzoni si impegna a trasferire la passione per la montagna ai propri ospiti e a valorizzare la conoscenza del territorio, la sua cultura e le sue tradizioni. “Le Dolomiti sono il Dna stesso dell’hotel Monzoni e vogliamo far vivere un'esperienza di scoperta di questo territorio ai nostri ospiti attraverso la formazione del nostro personale per dare informazioni sulle attività che si possono fare, l’organizzazione di escursioni e facendo conoscere i sapori del Trentino e i prodotti tipici tramite la nostra cucina”.