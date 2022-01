10:03

Saranno 10 le strutture che entreranno nel portfolio di Nh Hotel Group nel corso di quest’anno, consentendo un rafforzamento in particolare nel segmento lusso. A questi si aggiungerà il completamento di 5 strutture Anantara. In questo contesto l’Italia giocherà un ruolo di primo piano con il coinvolgimento di 4 hotel.

Per il brand Nh Collection le due novità saranno l’apertura nel secondo trimestre dell’Nh Collection Milano City Life, un complesso di 185 camere che sorgerà in quella che una volta era la Chiesa di Cristo Re, e la ristrutturazione, ormai in fase di completamento, dell’Nh Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, un 5 stelle dotato di 64 camere.



La prossima estate poi arriverà la riapertura dopo un’ampia ristrutturazione dell’Anantara Palazzo Naiadi di Roma che amplierà l’offerta della Capitale con le sue 232 camere. New entry infine anche per il brand Nh Hotels con l’Nh Milano Corso Buenos Aires, con 101 camere e numerosi servizi premium.