Hotrec, riparte l’indagine sulla distribuzione nel settore turistico ricettivo

Riparte l’indagine di Hotrec sulla distribuzione nel settore turistico ricettivo. La quinta edizione dell’indagine, svolta dalla confederazione europea degli imprenditori del settore alberghiero in collaborazione con Federalberghi e l’Institute of Tourism dell’Università di Scienze Applicate della Svizzera Occidentale-Cantone Vallese, vuole fornire dati per fotografare la situazione del mercato alberghiero in Europa.

L’attenzione è in particolare focalizzata sul ruolo della Ota e sull’evoluzione del mercato in questo periodo che vede l’allentamento delle restrizioni di viaggi.



“L’indagine – dice il direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara - è volta ad acquisire dati e informazioni utili per promuovere l’adozione di una regolamentazione del mercato più equa e più efficiente”.



Per partecipare all’indagine è sufficiente collegarsi a questo link. Per compilare il questionario sono sufficienti 10 minuti. Le risposte saranno trattate in maniera confidenziale ed aggregata. Gli albergatori che ne faranno richiesta riceveranno una sintesi dei risultati.