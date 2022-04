Sandals Resorts investe sull'isola di St. Lucia, il piano

15:16

C’è l’isola di St. Lucia nel mirino degli investimenti ai Caraibi di Sandals, già presente sull’isola copn tre resort di lusso: il Sandals Halcyon Beach, Sandals Regency La Toc, il Sandals Grande St. Lucian e il Sandals St. Lucia Golf & Country Club.



E proprio le tre strutture saranno l’oggetto del nuovo piano che prevede un forte ampliamento dell’offerta: secondo quanto rivelato da Adam Stewart, executive chairman, il resort Sandals Halcyon Beach vedrà l’aggiunta di 25 nuove camere nel febbraio 2023: 20 ville fronte mare disposte su due piani e dotate di ampi balconi e 5 Rondoval suite.



“Dall'apertura della nostra prima struttura a St. Lucia, Sandals Regency La Toc, quasi tre decenni fa – ha spiegato Stewart -, il nostro impegno a lavorare a fianco del Governo per realizzare un’offerta turistica a Santa Lucia è stato costante. Mio padre amava St. Lucia e, come tanti, all’inizio ne fu affascinato dalla sua bellezza, ma presto si rese conto che il vero tesoro qui è la sua gente: amichevole, dinamica e imprenditrice".



Un’espansione ancora più ambiziosa verrà realizzata anche al Sandals Regency La Toc. 2La prima fase prevede diverse innovazioni di Sandals Resorts – spiega l’azienda in una nota -: un villaggio, composto esclusivamente da 20 Rondoval suite, con sette open-air rooftop deck, la cui apertura è prevista nel 2023. Il villaggio sarà un “resort all’interno di un resort” e disporrà solo di Rondoval suite di categoria superiore, che sorgeranno vicino al campo da golf: ognuna avrà in dotazione il proprio golf cart per muoversi sul campo da gioco”.