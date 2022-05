Amr Collection prepara il lancio di un brand adult only

13:01

Anche Amr Collection si lancia nel mondo dei brand adult only. La catena ha annunciato il varo di un nuovo marchio per resort all inclusive che saranno riservati a una clientela maggiorenne.

Così Amr Collection (che come evidenzia preferente.com è stata integrata in Apple Leisure Group e successivamente in Hyatt) arriverà a a quota 7 brand in totale. Il nuovo marchio sarà caratterizzato, secondo le prime informazioni, da un’atmosfera informale.



Amr Collection era nata lo scorso agosto dalla unificazione dei brand AmrResorts, nell'anno del suo ventesimo anniversario, per un totale di oltre 100 strutture.