E-mobility in hotel: inizia l’era dell’elettroturismo

La e-mobility entra di diritto nella gamma di servizi forniti ai clienti degli alberghi, e le case produttrici seguono questa tendenza con novità all’insegna del comfort e del rispetto ambientale. Un tema a cui il nuovo numero di Turismo d’Italia ha dedicato un servizio.

L’hotellerie, come si legge su Hotelmag, è costantemente orientata alla sostenibilità attraverso la riduzione delle emissioni di Co2, l’eliminazione delle materie plastiche, la scelta di prodotti biodegradabili e così via. Uno dei trend che più sta prendendo piede riguarda la mobilità. Oggi non ci sono case costruttrici che non abbiano veicoli green nel loro catalogo e, come spiega Annalisa Galante, docente di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano, membro esperto di MceLab, “questo è il frutto del lavoro di indirizzo normativo messo in campo sin dagli inizi degli anni 2000, con l’obiettivo di accorciare la dipendenza dalle fonti fossili nell’ambito dei trasporti fino alla completa autosufficienza energetica, realizzabile con la mobilità elettrica e a biometano”.



Possiamo dire senza indugio che la mobilità sostenibile faccia ormai parte della nostra vita, tanto che anche il turismo si sta sviluppando in questa direzione grazie a una diffusa sensibilizzazione, a un’ampia offerta e alla crescita di strutture ricettive che si sono adeguate per accogliere i turisti responsabili che desiderano viaggiare nel rispetto dell’ambiente. “Per questa ragione – prosegue Galante – tutte le iniziative di green mobility messe in campo dal settore hospitality sono da annoverare tra le best business practice da tenere in considerazione”.



È crescente, per esempio, la richiesta di biciclette a pedalata assistita da parte degli hotel, che negli anni si è consolidata divenendo parte integrante del pacchetto di servizi a disposizione degli ospiti. Lo stesso è avvenuto con gli scooter elettrici, silenziosi e non inquinanti.



