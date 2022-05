Credito d’imposta riqualificazione: dal 9 giugno le domande

13:24

Sarà aperta dalle ore 12 del 9 giugno prossimo la piattaforma online per compilare e presentare le domande per il credito d’imposta relativo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per la riqualificazione delle imprese ricettive.

L’agevolazione, si legge su Hotelmag, consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro un massimo di 200mila euro, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica.



E ancora adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d’arredo, realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali, acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.



