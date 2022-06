Sda Bocconi: arriva il corso per general manager d’hotel

13:43

“General management per il comparto alberghiero” è il nuovo corso della Sda Bocconi per il prossimo autunno. Come riporta Hotelmag si svolgerà dal 3 ottobre al 16 novembre 2022 a Milano, in lingua italiana, incentrandosi su contenuti quali: modelli e strumenti avanzati per la gestione delle strutture ricettive alberghiere, con particolare attenzione all’orientamento al cliente e al valore della fidelizzazione, alla valutazione della performance e finanziaria, alle frontiere delle nuove tecnologie e alla visione strategica d’insieme per lo sviluppo di innovazione e competitività.

“L’ospitalità è un’arte, e il settore alberghiero e ricettivo ha sempre più bisogno di un’organizzazione manageriale capace di innovare e di rilanciare la competitività – osserva Sda Bocconi -, e il nuovo corso può offrire le competenze giuste: dal saper intercettare i nuovi bisogni all’impostare campagne di marketing efficaci, dal ridefinire il proprio brand o sviluppare strategie di pricing corrette, sino alla riorganizzazione della propria struttura per garantire efficienza e qualità dei servizi”.



Il corso “General management per il comparto alberghiero” si rivolge a manager e imprenditori dell’ospitalità turistica che desiderano esplorare nuovi modelli operativi e dotarsi di strumenti innovativi per la gestione d’impresa e a chi, volendo investire nel comparto, necessita di competenze specifiche.



Il programma prevede un’esperienza formativa della durata complessiva di 9 giornate, articolate in 3 moduli d’aula, con 3 company visit serali: primo modulo “Il valore dal lato della domanda e del mercato”; secondo modulo “Corporate value creation”; terzo modulo “Gestire il valore intrinseco: persone, ambiente e strategie”.