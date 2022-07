Hospitality Forum: il mercato immobiliare cresce, ma con tante incognite

di Alberto Caspani

10:11

Mercato immobiliare alberghiero in "piena ripresa". A certificarlo è l'ultimo rapporto dell'Hospitality Forum 2022, quarta edizione dell'evento organizzato a Milano da Castello Sgr e Scenari Immobiliari.

Se gli investimenti immobiliari mondiali sono di fatto raddoppiati rispetto al 2020, salendo a 70 miliardi di euro e con una diffusione estesa tanto ai centri urbani quanto alle località di villeggiatura, l'Italia è fra i Paesi guida in Europa: nel 2022 è atteso un fatturato di mercato pari a 3,1 miliardi di euro (in crescita rispetto ai 2.5 del 2021).



Bleisure, il nuovo trend

"Flessibilità e versalità sono oggi i driver di riferimento per lo sviluppo del settore - dichiara Francesca Zirstein, direttore generale di Scenari immobiliari - perché rispondono alle esigenze del nuovo viaggiatore: un lavoratore non organizzato, che diventa turista frequente e destagionalizzato. L'essenza del bleisure. Tante restano però le incognite per il futuro: nuove ondate di contagi, inflazione, costo dell'energia, carenza di manodopera".



"Per confermarci protagonisti di mercato - evidenzia Giampiero Schiavo (nella foto), amministratore delegato di Castello Sgr - occorre rafforzare la destagionalizzazione e distribuire l'attrattività sull'intero territorio delle regioni italiane".