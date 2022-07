di Isabella Cattoni

08:04

Un soggiorno ‘chic’ nel Gargano. L’idea piace al management di Apulia Hotels, che nei giorni scorsi ha messo a segno un colpo importante aggiudicandosi la gestione con un contratto di lungo periodo del Baia dei Faraglioni, che diventerà dal 21 luglio prossimo l’Apulia Hotels Group Baia dei Faraglioni.

La struttura di Baia dei Mergoli a Mattinata, recentemente acquistata dal Gruppo Di Carlo con il supporto del suo avvocato Nello Caldarelli, dispone di 60 camere con acceso diretto alla spiaggia privata grazie a un ascensore dedicato. “Inizialmente verrà proposta come resort a 4 stelle, con l’ambizione di tornare presto alle 5 stelle lusso che le spettano” chiarisce il general manager di Apulia Hotels, Domenico Gadaleta.



In linea con gli obiettivi di Apulia Hotels già definiti da Antonio Vivo nel corso di una precedente intervista rilasciata a TTG Italia, il Baia dei Faraglioni si propone di attrarre una clientela di target elevato, che potrà beneficiare di una ‘formula chic’ con una serie di servizi di alto livello compresi.



“Il 21 luglio un ‘Apulia Party’ darà ufficialmente inizio alla stagione di apertura della struttura, che puntiamo ad allungare nei mesi di spalla grazie all’apporto della clientela straniera. Fra i punti forti in grado di attrarre visitatori dall’estero, sicuramente il punto mare su una delle spiagge più belle d’Italia”.



L’accordo è stato firmato solo lunedì scorso ma i manager di Apulia Hotels sono già al lavoro per mettere a punto un business plan che comprenda la promozione della novità anche durante le principali fiere di settore.

“Fra i segmenti da presidiare, oltre al wedding anche il Mice e l’organizzazione di team building aziendali. La struttura dispone infatti di spazi per congressi e sarà sicuramente in grado di attirare l’attenzione di una fascia di clientela alto spendente”.