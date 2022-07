Tripadvisor apre alle classificazioni ufficiali Hotelstars Union

13:31

TripAdvisor è la prima piattaforma online a mostrare le valutazioni ‘a stelle’ ufficiali di Hotelstars Union per le strutture ricettive nei Paesi europei in cui l’organizzazione opera sotto il patrocinio di Hotrec.

Con circa 22mila alberghi, per un totale di 1,2 milioni di camere, Hotelstars Union, si legge su Hotelmag, è impegnata ad armonizzare una classificazione alberghiera tramite criteri e procedure in termini di reputazione e qualità delle sistemazioni, raccogliendoli in un catalogo comune.



“Si tratta di un grande passo avanti per consentire ai viaggiatori di prendere decisioni trasparenti e informate – ha commentato Markus Luthe, presidente di Hotelstars Union -. A giugno TripAdvisor ha iniziato a rilevare i dati di classificazione in modo da garantire sempre una valutazione a stelle valida e aggiornata. Grazie a questo progetto, i turisti che pianificano la vacanza su questa piattaforma online possono essere certi che le stelle delle strutture visualizzate sono state assegnate da un’istituzione ufficiale dopo un controllo in loco e secondo ben precisi criteri”.



“Siamo orgogliosi di questa partnership e della fattiva collaborazione per mostrare su TripAdvisor le valutazioni ufficiali a stelle per i 18 Paesi in cui opera Hotelstars Union – ha affermato Scott Brooks, vice president, b2b product TripAdvisor -. Ci impegniamo a responsabilizzare i viaggiatori e fornire loro recensioni reali e informazioni ufficiali, affinché possano vivere la migliore esperienza di viaggio possibile”.