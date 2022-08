Waldorf Astoria Hotels and Resorts, nuova proprietà in Kuwait

09:16

Apre il Waldorf Astoria Kuwait, una struttura da 200 camere che incrocia il tipico stile del brand con il patrimonio culturale della destinazione.

Gli ospiti che sceglieranno di soggiornare nelle stanze Ikaros Club o nelle suite Ikaros Club, nelle suite Presidenziali o nella Royal Suite, godranno dell'accesso al The Ikaros Club e dunque a una vasta gamma di servizi esclusivi.



L'hotel si trova in una posizione ideale in quanto sorge a soli 15 minuti dal Kuwait International airport, inoltre, come riporta breakingtravelnews.com, il Waldorf Astoria Kuwait può vantare una variegata offerta di ristorazione nonché una Spa da oltre 1.200 metri quadrati che aprirà entro fine anno.

Non manca, infine, l'anima business che si declina in uno spazio per meeting ed eventi di alto livello, con una Grand Ballroom che può accogliere fino a 720 partecipanti.

