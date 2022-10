Fondo Garanzia Pmi: dal 10 ottobre le richieste per il settore turistico

13:33

Dal 10 ottobre 2022 sarà possibile presentare le richieste di ammissione alla garanzia su singoli finanziamenti o portafogli di finanziamenti, sulla sezione speciale ‘Turismo’ del Fondo di Garanzia delle Pmi per agevolare l’accesso al credito e gli investimenti nel settore turistico per le piccole e medie imprese.

Come riporta Hotelmag è quanto stabilito dal ministero del Turismo nel quadro dell’attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle Pmi del turismo” del Pnrr.



A partire da venerdì 7 ottobre verrà fornita l’informativa sull’avvio dell’operatività della Sezione speciale “Turismo” sulla pagina del sito del ministero dello Sviluppo economico, mentre la descrizione della misura e la relativa documentazione saranno disponibili sulla pagina del sito del Fondo di Garanzia.



Le garanzie vengono rilasciate per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.



La Sezione Speciale Turismo ha una dotazione di 358 milioni di euro, da ripartire come segue: 100 milioni per l’anno 2021; 58 per l’anno 2022; 100 milioni per l’anno 2023; 50 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.