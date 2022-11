Black Friday, arriva la promozione Nexi

13:01

Nexi Payments ha formulato, in esclusiva per Federalberghi, un’offerta speciale rivolta alle strutture turistico ricettive che aderiranno al servizio XPay entro il 28 novembre 2022.

Come riporta Hotelmag le condizioni economiche della promozione ‘Black Friday’ prevedono l’applicazione di commissioni sulle transazioni a distanza effettuate con carte dei circuiti Visa e Mastercard secondo questi termini: commissione fissa di 0,10 euro per ogni transazione; commissione variabile pari all’1,10% dell’importo per ogni transazione effettuata con carta consumer emessa in un Paese appartenente allo Spazio economico europeo; commissione variabile dell’1,90% dell’importo per ogni transazione effettuata con carta commercial emessa in un Paese See; commissione variabile pari al 2,20% dell’importo (1,90% + 0,30% maggiorazione extra-See), per ogni transazione effettuata con carta emessa in un Paese non-See.



La promozione include, inoltre, l’esenzione per sempre dal pagamento del canone mensile di XPay. Per usufruire della promozione Black Friday è necessario procedere con il convenzionamento a XPay, inserendo il voucher BlackFridayHotel al primo step del processo di registrazione.



Resta inoltre confermata, sino al 31 dicembre 2022, la possibilità di usufruire della promozione Canone Zero, che riserva ai soci Federalberghi l’applicazione di commissioni particolari sulle transazioni a distanza effettuate con carte Visa e Mastercard.



L’opportunità di utilizzare l’una o l’altra promozione – suggerisce Federalberghi in una circolare agli associati – deve essere valutata da ciascuna azienda alla luce del proprio mercato di riferimento.